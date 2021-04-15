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15.04.2021 15:27
Рубрика: Легковые авто

Renault закрывает заводы из-за нехватки микрочипов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault начала переговоры с профсоюзами о сокращении производства на нескольких европейских завода, в числе которых два испанских - в Паленсии и Вальядолиде. Ограничения связаны с глобальным дефицитом электронных компонентов.

Фото: Пресс-служба Renault.
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В профсоюзах информацию о переговорах с руководством компании подтвердили, пишет портал auto.cz. Предполагается, что заводы будут работать всего один-три дня в неделю, и эти меры затронут примерно девять тысяч рабочих.

В Renault называют шаг по сокращению производства превентивной мерой для сохранения стабильности в условиях дефицита микрочипов. По мнению компании, проблема решится лишь во втором полугодии.

В Паленсии выпускаются Renault Kadjar и Megane, в Вальядолиде производят двигатели и Captur.

В российском представительстве марки на момент публикации никак не прокомментировали производственные планы московского завода Renault.

Проблема с микрочипами возникла в результате неожиданно быстрого восстановления отраслей, нуждающихся в электронных компонентах, после пандемии. Прежде всего это касается автомобилестроения и производства бытовой аппаратуры.

#Renault