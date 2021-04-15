Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева

Москва в ходе контактов с Анкарой призывает воздерживаться от действий, которые поощряют реваншистские устремления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе контактов с руководством Турецкой Республики… доводим российские оценки применительно к юго-востоку Украины и, конечно, в Анкаре хорошо известно о том, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность… Намерены продолжать заинтересованный профессиональный диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию и оздоровление ситуации вокруг Украины", - сказала дипломат в ходе брифинга.

Она также добавила, что российская сторона всегда подчеркивает необходимость воздерживаться от шагов, в частности, в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы стать причиной ухудшения обстановки в Донбассе.