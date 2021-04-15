Новости

В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
Глава Крыма назвал новые санкции США "обычной историей" 17:09
В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 17:37
Рубрика: Власть

Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева

Текст: Диана Ковалева

Москва в ходе контактов с Анкарой призывает воздерживаться от действий, которые поощряют реваншистские устремления Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД Турции: Анкара не поддерживает ни одну из сторон кризиса на Украине

"В ходе контактов с руководством Турецкой Республики… доводим российские оценки применительно к юго-востоку Украины и, конечно, в Анкаре хорошо известно о том, что поощрение из-за рубежа воинственной линии киевских властей вызывает у нас самую серьезную озабоченность… Намерены продолжать заинтересованный профессиональный диалог с иностранными партнерами, побуждая их не стимулировать реваншистские настроения Киева, а всеми доступными политико-дипломатическими средствами вносить посильный вклад в стабилизацию и оздоровление ситуации вокруг Украины", - сказала дипломат в ходе брифинга.

Она также добавила, что российская сторона всегда подчеркивает необходимость воздерживаться от шагов, в частности, в сфере военно-технического сотрудничества, которые могли бы стать причиной ухудшения обстановки в Донбассе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Российско-турецкие отношения

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена