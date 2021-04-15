Российский сериал "Секреты семейной жизни" покажут в разных странах

Сериал "Секреты семейной жизни", который российским зрителям только предстоит увидеть, уже выходит на международный рынок. Продюсерская компания "Среда" и крупнейшая международная компания Armoza Formats (принадлежит ITV Studios) подписали соглашение о продаже прав на проект, претендующий на то, чтобы стать одной из громких премьер сезона.

Провокационная драма "Секреты семейной жизни" производства продюсерской компании "Среда" и МТС Медиа повествует о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни и возрождении отношений. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет узы двух молодых людей, но и приносит паре серьезные проблемы. Проект с участием актеров Петра Скворцова ("Ученик", "Детки", "Доктор Преображенский") и Алены Михайловой ("Она", "Чики", "В клетке") затрагивает темы кризиса любви, созависимых отношений и другие. После трех лет брака у пары нет общих интересов. Они больше напоминают живущих в коммуналке соседей, чем влюбленных. Но вдруг в один момент все резко меняется. Режиссер-постановщик сериала - Шота Гамисония. В проекте также снимались Федор Лавров, Роза Хайруллина, Екатерина Стеблина, Яна Кошкина и другие.

Михал Ицхаки (руководитель Armoza Formats по работе с партнерами) считает, что сериал "Секреты супружеской жизни" - это провокационная история, характерная для современного общества. "Картина будет одинаково интересна и понятна зрителям многих стран", - говорит он.