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15.04.2021 12:29
Рубрика: Общество

Российским космонавтам поднимут зарплату до 500 тысяч рублей

Текст: Александр Емельяненков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В год 60-летия полета Юрия Гагарина членам российского отряда космонавтов, уже имеющим опыт работы на МКС, поднимут зарплату в среднем до 500 тысяч рублей в месяц. А те, кто еще только готовится к космическому полету, станут получать на этом этапе около 300 тысяч.

Фото: Иван Вагнер / "Роскомос"
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Такие цифры привел первый заместитель главы "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, сообщает ТАСС. Напомним, что ранее, 12 апреля, на отраслевом совещании по перспективам развития отечественной космонавтики в Саратове президент России Владимир Путин объявил об этом как уже принятом решении. Теперь, отвечая на уточняющие вопросы журналистов, первый заместитель генерального директора космической корпорации разъяснил, что и как будет сделано.

По словам Максима Овчинникова, наиболее ощутимую прибавку почувствуют кандидаты в космонавты. Их базовые оклады повышаются на 70%, а с учетом полагающихся надбавок и дополнительных выплат средняя зарплата в месяц приблизится к 300 тысячам рублей. Для тех, кто уже летал в космос, работал на МКС и получает существенно больше кандидатов на полет, повышение составит в среднем 50%, а их среднемесячная зарплата в отряде космонавтов достигнет 500 тысяч рублей и более.

По правилам, которые до сего времени действовали в ЦПК им. Ю.А. Гагарина и самом отряде космонавтов, ежемесячные надбавки к окладу в случае успешного выполнения обязанностей составляли до 25%. Кроме того, предусмотрена надбавка за выслугу лет - от 10 до 40% к окладу. За один полет в космос давали ежемесячную надбавку в 55%, за два - 75%, за три и более - 120%. Предусмотрены также надбавки за ученую степень, когда она есть, и за работу в качестве космонавта-инструктора.

С учетом произведенного теперь повышения суммы сопоставимы, хотя все-таки меньше того, что получают в качестве вознаграждения за свою работу действующие астронавты НАСА, Европейского космического агентства, их коллеги в Канаде и Японии. По данным из открытых источников, которые подтверждает и Максим Овчинников, астронавты НАСА получают в среднем 8-9 тысяч долларов в месяц, астронавты ЕКА на схожих позициях и с тем же опытом - на 1-2 тысячи меньше.

Фото: РИА Новости
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За 60 лет с начала пилотируемой космонавтики в качестве космонавтов, астронавтов, тайконавтов и космических туристов зарегистрировано 565 граждан разных стран и национальностей. Шесть из каждых десяти - это граждане США, каждый четвертый-пятый (22%) - наши соотечественники, выходцы из России и бывших республик СССР. Гражданам, летавшим в космос туристами, зарплата не полагалась ни до полета, ни после. Напротив, они из собственных средств оплачивали это рискованное и недешевое путешествие.

Общество Космос Экономика Работа Зарплата 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос

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