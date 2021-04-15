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15.04.2021 19:07
Рубрика: Экономика

Ростуризм согласовывает субсидии туроператорам за вывозные рейсы

Текст: Евгений Гайва
Ростуризм проводит согласование субсидий туроператорам, чтобы все организованные российские туристы могли планово вернуться из Турции и Танзании, сообщила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.

"На согласовании сейчас находится субсидия туроператорам за возвратные рейсы. Чтобы вернуть планово всех своих туристов, туроператоры с сегодняшнего дня отправляют в Турцию и Танзанию пустые самолеты", - сказала Догузова.

Фото: istock
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По ее словам, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тысяч россиян, а в Танзании - около четырех тысяч. Все туристы планово возвращаются в Россию после окончания отдыха.

Кроме того, еще около 50 тысяч россиян самостоятельно вылетели в Турцию, Танзанию и другие страны через Турцию.

Для возвращения этих туристов Ростуризм взаимодействует с Росавиацией и МИД России. "Возник целый ряд сложностей - начали отменятся рейсы иностранных авиакомпаний. Росавиация оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент мы видим, что обратные рейсы уже появляются в расписаниях на вылет из Турции", - сообщила Догузова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Она отметила, что уже приняты меры поддержки туроператоров, работающих на выездных направлениях. В частности, правительство продлило сокращение и перенос взносов в фонды Турпомощи. Туроператорам разрешается перечислить средства с отсрочкой на год - до 15 апреля 2022 года.

Ростуризм готовит и другие меры поддержки отрасли.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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