Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, который приехал на World Team Trophy в ранге действующих чемпионов мира, выиграл ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии.

Ученики Александра Жулина допустили ошибку при исполнении твиззлов, но все равно набрали за свой прокат самую высокую оценку - 86,66 балла - и принесли 12 баллов в копилку сборной России.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93 и 11 баллов). Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76,79 и 10 баллов).

Напомним, что в World Team Trophy или командном чемпионате мира, стартовавшем сегодня в Осаке, за победу борются шесть команд: Россия, США, Япония, Канада, Италия и Франция.