Новости

Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии 10:39
В Петербурге создали самоочищающуюся ткань, которая меняет цвет 10:38
ОАК подтвердила перенос начала серийных поставок МС-21 на 2022 год 10:27
В Твери нашелся обладатель лотерейного выигрыша в 335 млн рублей 10:22
ВВС и ПВО России и Беларуси перейдут к совместному боевому дежурству 10:21
Российские БМД-4М и БТР-МДМ начали продвигать на мировом рынке 10:20
В Тюмени проходят обыски в кабинете и дома у начальника ГИБДД области 10:12
В Буэнос-Айресе вырос мусорный остров 10:11
Росрыболовство прокомментировало планы Японии сбросить воду с "Фукусимы" 10:07
Эксперты спрогнозировали рост страхового рынка в 2021 году 09:59
РЖД открыли продажи билетов на "Ласточки" между Москвой и Минском 09:51
Нижегородцы лишились денег после заказа пиццы на сайте-двойнике 09:48
Останки пятого погибшего ребенка нашли на месте пожара в доме на Урале 09:46
В Рыбинске создали 3D-макет "русской Атлантиды" 09:40
Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате 11 заложников 09:24
Собянин: Более миллиона москвичей получили первый компонент прививки от COVID-19 09:20
Томские студенты первыми в России изучат промоботов 08:54
Легкую реактивную систему залпового огня разрабатывают в России 08:52
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на кондитерские изделия 08:45
В результате пожара в Свердловской области погибли пять детей 08:37
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян 08:30
Бирюков: В Москве начались работы по текущему ремонту дорог 08:23
В Японии допустили отмену Олимпиады из-за коронавируса 08:15
В Финляндии создали военное подразделение только для женщин 08:06
Во Владивостоке приостановили строительство над столетним тоннелем 07:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 10:39
Рубрика: Спорт

Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии

Текст: Анна Козина

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, который приехал на World Team Trophy в ранге действующих чемпионов мира, выиграл ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии.

Сборная России по фигурному катанию отправилась на командный ЧМ

Ученики Александра Жулина допустили ошибку при исполнении твиззлов, но все равно набрали за свой прокат самую высокую оценку - 86,66 балла - и принесли 12 баллов в копилку сборной России.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93 и 11 баллов). Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76,79 и 10 баллов).

Напомним, что в World Team Trophy или командном чемпионате мира, стартовавшем сегодня в Осаке, за победу борются шесть команд: Россия, США, Япония, Канада, Италия и Франция.

Спорт Фигурное катание В мире Восточная Азия Япония Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Пушков заявил о проигранной США войне в Афганистане
В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Президент Аргентины объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией "Спутником V"
В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков
Виктор Ганчаренко назначен главным тренером "Краснодара"