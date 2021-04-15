Слуцкий: Польша действует как вассал США, высылая российских дипломатов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Польша, объявляя персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, демонстрирует свою зависимость от США и углубляет пропасть в отношениях с Москвой.

"Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от "большого вашингтонского брата" в антироссийских выпадах и риторике", - приводит его слова РИА Новости. "Это действительно эхо санкций США. Уверен, что для высылки наших дипломатов не было никаких реальных оснований", - заявил Леонид Слуцкий.

Он добавил, что этот "показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях, что не может не вызывать сожаления".

"Ответим - как всегда в соответствии с дипломатической практикой", - заключил парламентарий.

Ранее в четверг польский МИД сообщил о вручении российскому послу Сергею Андрееву ноты об объявлении персонами нон грата троих сотрудников дипмиссии за действия, "не соответствующие статусу дипломата и вредящие Польше".