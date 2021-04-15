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15.04.2021 21:34
Рубрика: Власть

Слуцкий: Польша действует как вассал США, высылая российских дипломатов

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Польша, объявляя персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, демонстрирует свою зависимость от США и углубляет пропасть в отношениях с Москвой.

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"Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от "большого вашингтонского брата" в антироссийских выпадах и риторике", - приводит его слова РИА Новости. "Это действительно эхо санкций США. Уверен, что для высылки наших дипломатов не было никаких реальных оснований", - заявил Леонид Слуцкий.

Он добавил, что этот "показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях, что не может не вызывать сожаления".

"Ответим - как всегда в соответствии с дипломатической практикой", - заключил парламентарий.

Ранее в четверг польский МИД сообщил о вручении российскому послу Сергею Андрееву ноты об объявлении персонами нон грата троих сотрудников дипмиссии за действия, "не соответствующие статусу дипломата и вредящие Польше".

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