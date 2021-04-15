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15.04.2021 12:28
Рубрика: Экономика

Союзроссахар ответил на сообщения о резком росте цен на сладости

Текст: Татьяна Карабут, Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Союзроссахар прокомментировал сообщения о резком росте цен на кондитерские изделия. В ассоциации считают, что такое развитие событий на рынке маловероятно.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Ранее РБК сообщил, что кондитеры направили торговым сетям предупреждение о росте цен на конфеты и вафли. В обращении говорится о "катастрофическом" подорожании сырья.

"Большинство крупных кондитерских предприятий имеют долгосрочные контракты с сахарными заводами и сегодня закупают сахар по ценам, зафиксированным на уровне июля - августа прошлого года. На тот период они еще были далеки от пиковых значений", - заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

По его словам, доля сахара в стоимости кондитерских изделий составляет 1,5-13,5%.

Минсельхоз, комментируя сообщения о росте цен, напомнил о мерах, которые приняло правительство для стабилизации цен на продовольствие. По данным ведомства, цены на сахар будут снижаться благодаря расширению посевных площадей под сахарной свеклой, которое запланировано на 2021 год, и новым мерам поддержки переработчиков.

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