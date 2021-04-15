Союзроссахар ответил на сообщения о резком росте цен на сладости

Союзроссахар прокомментировал сообщения о резком росте цен на кондитерские изделия. В ассоциации считают, что такое развитие событий на рынке маловероятно.

Ранее РБК сообщил, что кондитеры направили торговым сетям предупреждение о росте цен на конфеты и вафли. В обращении говорится о "катастрофическом" подорожании сырья.

"Большинство крупных кондитерских предприятий имеют долгосрочные контракты с сахарными заводами и сегодня закупают сахар по ценам, зафиксированным на уровне июля - августа прошлого года. На тот период они еще были далеки от пиковых значений", - заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

По его словам, доля сахара в стоимости кондитерских изделий составляет 1,5-13,5%.

Минсельхоз, комментируя сообщения о росте цен, напомнил о мерах, которые приняло правительство для стабилизации цен на продовольствие. По данным ведомства, цены на сахар будут снижаться благодаря расширению посевных площадей под сахарной свеклой, которое запланировано на 2021 год, и новым мерам поддержки переработчиков.