Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на кондитерские изделия

Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на кондитерские изделия в России. В ведомстве напомнили, что правительство приняло ряд мер по стабилизации цен на продовольствие.

"В частности, применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных позволит снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника, стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно", - отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что снижению стоимости сахара будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, которой запланировано на 2021 год, и новые меры поддержки переработчиков.

Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. В ближайшее время ожидается рассмотрение данного вопроса на совете ЕЭК. "Введение меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее РБК сообщил, что кондитеры направили торговым сетям предупреждение о росте цен на конфеты и вафли. В обращении говорится о "катастрофическом" подорожании сырья.