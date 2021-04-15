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15.04.2021,  
10:31
Текст:  Светлана Цыганкова

Стало известно о проблемах с проектом эсминца "Лидер"

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил о проблемах с проектом строительства эсминца "Лидер". Он, возможно, не будет реализован.

Фото: ЦКБ "Рубин"
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Об этом Алексей Рахманов сообщил РИА Новости. Он добавил, что в том варианте, который планировали ранее, корабль или не будет построен или это случится не так скоро.

"РГ" писала, что концепцию и аванпроект этого корабля разработал Крыловский центр. Северное проектно-конструкторское бюро приступило к созданию технического проекта. Предлагали сделать отдельные конструкции "Лидера" с применением броневой керамики. Это существенно уменьшило бы массу конструктивной защиты надводного корабля - клеевые композиции могли бы деформироваться при ударе, но сохранить свои качества. Но технического проекта нет до сих пор? строительство так и не начали.

Первоначально планировали эсминец с газотурбинной установкой и водоизмещением 12-13 тысяч тонн. Потом в ВМФ России заговорили о корабле нового поколения с атомной энергетической установкой, увеличивалось и его водоизмещение.

Как отметил глава ОСК Алексей Рахманов, дальнейшее решение по эсминцу "Лидер" зависит от заказчика - Министерства обороны России.

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