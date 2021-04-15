Стартовали российские продажи юбилейной версии Jeep Wrangler

Марка Jeep объявила о старте продаж в России Wrangler "80th Anniversary". Автомобиль будет доступен в четырехдверном исполнении Unlimited и эксклюзивно оснащен 18-дюймовыми дисками.

Wrangler из лимитированной серии может похвастать окантовкой головной оптики и противотуманных фар, решёткой радиатора, 18-дюймовыми двухцветными литыми дисками с элементами темно-серого цвета Granite Crystal. Также автомобиль получил фары, окрашенные в цвет кузова, жесткий верх и эмблему 80th Anniversary.

В салоне установлены сиденья, обтянутые черной кожей и украшенные контрастной прострочкой и эмблемой 80th Anniversary. Передняя панель также обтянута кожей, дефлекторы воздуховодов и рычаг ручного тормоза выполнены в сером цвете Granite Crystal.

В стандартную комплектацию входит мультимедийная система Uconnect™ 8.4 NAV с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, системы Apple CarPlay и Android Auto для интеграции смартфона, 7-дюймовый дисплей TFT и аудиосистема Alpine с 9 динамиками и сабвуфером мощностью 552 Вт.

Для российского рынка специальная версия Wrangler будет оснащена 4-цилиндровым 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем (272 л. с. и 400 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость юбилейного внедорожника начинается от 5 365 000 рублей.