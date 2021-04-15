Страны НАТО к 1 мая начнут вывод войск из Афганистана

По итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны НАТО решено начать к 1 мая вывод войск из Афганистана. Об этом говорится в принятом в среду заявлении Североатлантического альянса.

"Признавая, что не существует военного ответа на вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, страны НАТО приняли решение о выводе войск в составе миссии "Решительная поддержка" к 1 мая", - цитирует ТАСС документ.

На пресс-конференции, состоявшей по итогам видеоконференции, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что войска альянса были в этой стране почти 20 лет. "Мы вместе вошли в Афганистан, и мы вместе выходим из него", - отметил он.

По словам генсека, сейчас там около 10 тысяч военных. Их вывод будет организованным и скоординированным, и займет несколько месяцев. При этом Столтебенрг заверил, что вывод войск - это не конец отношений Североатлантического альянса с Афганистаном, а лишь "начало новой главы".

Ранее СМИ распространили информацию о том, что НАТО начинает официальный вывод войск из Афганистана. Отмечалось, что данное решение было принято после заявления президента США Джо Байдена о том, что он намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября.