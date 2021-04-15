Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика"

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства книжной сети "Республика". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

"Введено наблюдение", - говорится в карточке дела.

Сеть книжных магазинов "Республика" была основана в 2006 году. До пандемии у нее было 40 магазинов. Сейчас на сайте сети указано лишь девять адресов.

Иск о признания себя банкротом "Республика" подала в ноябре прошлого года. Перед этим в пресс-службе компании отмечали, что ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию торговой сети - с 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали. В результате компания не смогла погашать задолженность перед кредиторами.