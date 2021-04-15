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15.04.2021 21:38
Рубрика: ПДД

Таксистов и водителей каршеринга предложили осматривать с помощью телемедицины

Текст: Евгений Гайва
Состояние здоровья таксистов и водителей, берущих в прокат автомобили по системе каршеринга, нужно проверять с помощью дистанционным методов телемедицины, считают депутаты Госдумы и представители транспортной отрасли. Это поможет снизить число ДТП.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пациент и врач могут общаться через видеокамеру, а данные о состоянии водителей такси и каршеринговых автомобилей можно было бы замкнуть в единую базу, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В случае нарушения требуемых параметров таксистам можно дистанционно блокировать доступ к управлению автомобилем. "То же самое для автомобилей каршеринга. Не надо гоняться по всей Москве или в других городах за нарушителями, когда можно установить специальную функцию и блокировать доступ к автомобилю, в том числе если по медицинским показаниям водитель не может управлять транспортным средством", - сказал депутат в ходе заседания за "круглым столом", организованным "Деловой Россией". Имеется ввиду состояние алкогольного, наркотического опьянения и другие параметры, пояснил он.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Процедуру дистанционного медосмотра нужно вводить законодательно. В Госдуме находится рассмотрении находится проект поправок в Трудовой кодекс о введении телемедицинских технологий для охраны труда. Новые технологии нужны для повышения безопасности дорожного движения. Постоянно происходят случаи с водителями такси, которые совершают аварии из-за проблем с состоянием здоровья, заметил Нилов.

Закон необходимо принять как можно быстрее, так как проблема действительно существует, согласился заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Игорь Афонский.

Внедрение телемедицинских технологий для обеспечения безопасности дорожного движения выгодно транспортным компаниям, профессиональным водителям и пассажирам, считают сами представители перевозчиков.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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При этом, если у работника во время проведения медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий выявят отклонения параметров состояния здоровья или признаки употребления алкоголя, его должны направить на медицинский осмотр, отметили участники заседания. Профилактический медицинский осмотр водители должны проходить один раз в шесть месяцев, а порядок проведения медосмотра с применением телемедицины должен утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, считают депутаты и представители транспортной отрасли.