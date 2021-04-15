В Гознаке оценили вероятность волны подделок банкнот нового дизайна

Банк России в ближайшие годы планирует обновить дизайн банкнот шести "старых" номиналов - 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей - образца 1997 года (по факту их дизайн разработан еще раньше, в 1993 году) по примеру сравнительно недавно введенных в оборот банкнот 200 и 2000 рублей. Обновление коснется и защитных признаков купюр. Они постепенно вытеснят прежние банкноты, к 2030 году доля модернизированных банкнот станет значительной и лишь к 2035 году подавляющая часть старых банкнот выйдет из оборота естественным путем - как ветхие или загрязненные.

Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей, рассказывал ранее зампред Банка России Михаил Алексеев. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России, Гознак приступил к уточнению ее дизайна и разработке защитных признаков, отмечал он в марте.

Впрочем, по словам Трачука, на новый дизайн обычно подделок не бывает. Он отметил, что у мошенников нет особых причин подделывать банкноты нового дизайна, поскольку гораздо проще подделать то, что уже хорошо знакомо. Во-вторых, поскольку новые банкноты выйдут с обновленными защитными признаками, люди будут обращать на них гораздо больше внимания, считает Трачук. Сейчас, по словам главы Гознака, больше всего подделывают банкноты с номиналами в 1000 и 5000 рублей. Низкие же номиналы поддерживать очень затратно, уточнил Трачук.

Купюры с низким номиналом мошенникам подделывать очень затратно

Гознак, имеющий огромный опыт по защите денег от подделок, в перспективе станет лидером и в защите данных в цифровой сфере, сообщил на конференции замминистра финансов Алексей Моисеев. "Неизбежно будут люди и, наверное, уже есть, которые выдают себя за кого-то другого в своем цифровом профиле. Это на самом деле довольно серьезная проблема. Она меня очень сильно беспокоит, потому что мы понимаем, если скомпрометировали пароль к моему банковскому счету, то, во-первых, банк скорее всего заметит сомнительные операции. Во-вторых, я этот пароль поменяю. Но если скомпрометировали мои биометрические данные, то не очень понятно, что делать", - сказал Моисеев. По его словам, достоверность биометрических данных при проверке в процессе идентификации должна быть "стопроцентной".

Технологии

Пластиковые карты могут стать раритетом через четыре года

Пластиковые банковские карты могут стать раритетом в России к 2025 году. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на конференции Ассоциации банков России.

По его словам, около 15% клиентов банка после дистанционной активации карты не забирают "пластик" из отделений. "Мы считаем, что пластик, как вид, будет все больше и больше удаляться, и я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет, он уже не будет нужен рынку", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что пластиковые карты перейдут к цифровым "в очень обозримой перспективе".

Подготовил Михаил Загайнов