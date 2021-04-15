В России создали тест-систему для определения антител к COVID-19

Ученые разработали и зарегистрировали первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу. Информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

"Показанием к использованию является необходимость оценки развития антительного иммунитета у пациентов с COVID-19 в процессе терапевтических мероприятий, - говорится в сообщении ведомства. - Также тест-система может использоваться с целью анализа образования антител у выздоровевших и для оценки уровня популяционного иммунитета у здоровых людей".

Ранее в ведомстве рассказали об антителах к коронавирусу. Антитела М появляются через неделю после заражения и, как правило, указывают на острое течение заболевания. Антитела G вырабатываются через две-три недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу, пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Говоря о сроках снижения заболеваемости коронавирусом, эпидемиолог отметила, что при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики это может произойти уже к концу весны. Сейчас россиянам доступны три вакцины - "КовиВак", разработанная учеными центра имени Чумакова РАН, "Спутник V" от НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона", разработанная специалистами ГНЦ "Вектор".