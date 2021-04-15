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15.04.2021 11:05
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили влияние санкций США на подготовку встречи Путина и Байдена

Текст: Галина Мисливская
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что новые санкции США против России, о которых может быть объявлено уже 15 апреля, могут осложнить подготовку встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен ввести ограничения против порядка 20 российских юридических лиц, а также выслать из США около 10 российских представителей, включая дипломатов. Поводом для этого называется "вмешательство в выборы" и другие "предполагаемые неправомерные действия".

Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения

"Я думаю, конечно, особого импульса эти меры не дадут, могут и притормозить подготовку (встречи президентов - прим. "РГ")", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

Что касается возможных санкций США против госдолга РФ, которые также могут войти в новый санкционный пакет, то это, по мнению Джабарова, будет глупо, поскольку ударит по самим американцам. "Ведь в наш суверенный долг вложились многие американские компании, и физические лица, и юридические лица. Я надеюсь, они на эту глупость не пойдут", - отметил сенатор.

Если же Вашингтон пойдет на высылку дипломатов, то Россия адекватно отреагирует на этот выпад. "Я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а, может быть, даже и больше", - заявил Джабаров и подчеркнул, что решения по такого рода вопросам принимает политическое руководство страны.

Парламентарий предположил, что российские власти рассмотрят комплекс ответных мер на санкции США. "Надо найти те точки болевые, которые для Америки реально будут очень чувствительными. Я считаю, сейчас над этим будут думать наши компетентные органы, Министерство иностранных дел и другие структуры", - сказал Владимир Джабаров.

"Я думаю, что мы продолжим вести себя сдержанно, спокойно, но ответим ударом на удар" - добавил он.

Напомним, 13 марта состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, в ходе которого американский лидер предложил провести личную встречу. В среду, 14 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о влиянии санкций на подготовку встречи, заявил, что если США введут новые рестрикции против России, то это будет означать, что их слова расходятся с делом.

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