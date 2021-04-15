В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов

Польша получит жесткий ответ на объявление троих российских дипломатов персонами нон грата, заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что поляки получат ответ не менее жесткий. Если к ним другие страны ЕС присоединятся, и они получат", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что это решение Варшавы связано с сегодняшним антироссийским демаршем Вашингтона. "Польша - это верный сателлит, который подтявкивает любому американскому выступлению в этом плане", - отметил Владимир Джабаров.

Ранее в четверг польский МИД сообщил о вручении российскому послу Сергею Андрееву ноты об объявлении персонами нон грата троих сотрудников дипмиссии за действия, "не соответствующие статусу дипломата и вредящие Польше".

С заявлении ведомства также сказано, что "Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми США 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России" и считает "совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации".