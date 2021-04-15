Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.04.2021 09:02
Рубрика: Видео

Видео: выезд из парковки стал для автомобилистки серьезным испытанием

Текст: Вадим Давыденко

Смотреть это видео и смешно, и одновременно страшно: столь неопытный, но при этом решительно настроенный водитель может представлять опасность для других участников движения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: увлекся разговором по телефону и не заметил, как сжег АЗС

Где-то в Болгарии (судя по номерам) у молодой автомобилистки не заладилось с выездом из подземного паркинга. Сначала девушка попыталась на своем Citroën проехать шлагбаум, не прикладывая к паркомату талончик со штрих-кодом. Возможно, просто забыла о нем, увлекшись телефонным разговором.

Когда шлагбаум хрустнул и почти сломался пополам, автомобилистка опомнилась и решила таки приложить талон для сканирования, но и тут что-то не заладилось. То ли она приложила его не той стороной, то устройство полностью вышло из строя при ударе.

Не обращая внимания на подъехавшую сзади машину, владелица Citroën смело сдала назад, чуть не спровоцировав столкновение, и, отказавшись от идеи с талоном, просто отломала шлагбаум и уехала. Что это было? Банальное неумение водителя-новичка или просто плохой день, который не заладился с самого утра?

Видео: спровоцировал столкновение и хотел сбежать с места ДТП
#видео