Видео: выезд из парковки стал для автомобилистки серьезным испытанием

Смотреть это видео и смешно, и одновременно страшно: столь неопытный, но при этом решительно настроенный водитель может представлять опасность для других участников движения.

Где-то в Болгарии (судя по номерам) у молодой автомобилистки не заладилось с выездом из подземного паркинга. Сначала девушка попыталась на своем Citroën проехать шлагбаум, не прикладывая к паркомату талончик со штрих-кодом. Возможно, просто забыла о нем, увлекшись телефонным разговором.

Когда шлагбаум хрустнул и почти сломался пополам, автомобилистка опомнилась и решила таки приложить талон для сканирования, но и тут что-то не заладилось. То ли она приложила его не той стороной, то устройство полностью вышло из строя при ударе.

Не обращая внимания на подъехавшую сзади машину, владелица Citroën смело сдала назад, чуть не спровоцировав столкновение, и, отказавшись от идеи с талоном, просто отломала шлагбаум и уехала. Что это было? Банальное неумение водителя-новичка или просто плохой день, который не заладился с самого утра?