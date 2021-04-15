Володин оценил решение США о новых санкциях

Минфин США ранее объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. А именно, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Кроме того, власти США приняли решение выслать десять сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне.

Спикер связал решение с тем, что США теряют позиции: "У них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран - России, Китая, Европы и Ближнего Востока".

Парламентарий констатировал, что весь арсенал обвинений Вашингтон исчерпал и теперь просто повторяется. "США идут по кругу, - заметил он. - Вводя санкции, сами себя наказывают".

Последствием, по его оценке, будет тот факт, что Штатам придется выстраивать отношения, которые ими же и были разрушены.

"Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков", - считает Володин.

Именно такая повестка, уверен спикер ГД, может объединить все стороны в борьбе с общими вызовами. Он назвал это особенно важным в условиях пандемии коронавируса. "Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства", - резюмировал Володин.