Вышел тизер фильма "Декабрь" с Александром Петровым в роли Есенина

Недавно в интервью "РГ" известный кинорежиссер Клим Шипенко рассказывал о своем будущем фильме "Декабрь", который выйдет в прокат уже в конце этого года. В четверг, 15 апреля, появился тизер картины.

В нем лицо исполнителя главной роли актера Александра Петрова не показывают крупным планом. Зритель должен поверить, что перед ним поэт Сергей Есенин. Но одновременно герой похож на Александра Яценко и на Владимира Высоцкого, который грезит известной женщиной, приехавшей из-за границы. Звучит французская песня в исполнении Эдит Пиаф, и слова из "Фауста": "Я продал свою душу дьяволу. И все - за талант". Но в целом все смотрится очень по-русски. Согласно событиям, о которых пойдет речь в фильме, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

"...Важно отметить, что в нашем фильме речь идет о последних днях жизни поэта. Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом", - говорит Клим Шипенко по поводу выхода тизера.

Создатели картины: студия Yellow, Black and White, видеосервис START, при поддержке Фонда кино и фонда "КИНОПРАЙМ". Прокатчик фильма "Декабрь" - кинокомпания "Централ Партнершип".