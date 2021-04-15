Захарова: Об ответе РФ на санкции США станет известно в ближайшее время

"Наш ответ неотвратим, он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой", - сказала дипломат на брифинге.

Напомним, ранее США объявили о высылке 10 российских дипломатов и введении очередных санкций в отношении РФ, объяснив это тем, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их беспочвенными и безосновательными.