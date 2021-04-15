Всего через пару дней после телефонного разговора президентов России и США, дававшего надежду на завершение очередной острой фазы в двусторонних отношениях, американская сторона сделала все, чтобы задушить эти надежды в самом зародыше. Вашингтон объявил о масштабном пакете новых санкций против России. Основанием для них послужили очередные бездоказательные домыслы о вмешательстве в американские выборы, которые в Москве неоднократно опровергали.

В рамках указа, подписанного президентом США Джо Байденом, американский минфин запретил своим компаниям приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные после 14 июня 2021 года ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином России. Кроме того, рестрикции коснулись 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы. Еще восемь физических лиц и организаций из списка связаны с Крымом - среди них, в том числе, члены правительства региона. Кроме того, в Вашингтоне приписали Службе внешней разведки (СВР) России ответственность за кибератаку на американские госведомства и другие организации, которая произошла в марте 2020 года через программное обеспечение от компании SolarWinds. В пресс-бюро СВР назвали это "малоинтересным бредом".

Администрация Байдена продолжила заложенный его предшественниками курс на разрушение каналов связи между двумя странами: объявлено о высылке десятерых сотрудников дипмиссии России в Вашингтоне.

В середине марта Байден в телеинтервью сделал оскорбительные заявления в адрес России и ее президента, после чего в Москву для консультаций был приглашен российский посол в США Анатолий Антонов. Сроки его возможного возвращения до сих пор не названы. В Москве связывали их с перспективами двустороннего диалога.

Ожидается, что Байден выступит с заявлением о России, но в целом все понятно и без слов. Ранее в Белом доме свои метания пояснили тем, что "США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией", но, как и обещали, будут и публично, и по частным каналам продолжать свои нападки на Москву. Иными словами, Байден планирует гнуть провалившуюся линию Барака Обамы, также пытавшегося одновременно сотрудничать и "наказывать" Россию.

Москва пообещала в ближайшее время дать ответ на резкие решения Вашингтона, которые совсем уж неожиданностью не стали - слухи о грядущих антироссийских санкциях заранее утекли в прессу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что "действует принцип взаимности в этом деле, взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы".

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив: "Наш ответ неотвратим, он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой". Она напомнила, что еще пару дней назад Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в нормализации отношений с Москвой и проведении личной встречи. Но, "судя по тому, что сегодня наворотила" американская администрация, настрой совершенно противоположный. "Такой курс, подчеркивали неоднократно, не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира", - сказала дипломат.

По ее словам, действия США не только наносят ущерб отношениям с Москвой, но и ставят под сомнение как целесообразность использования американского доллара в качестве валюты платежа, так и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов. "Мы прекрасно понимаем также, что Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Новые американские санкции, безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения", - написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook, предположив, что "смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жесткого давления на Россию". "Это крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира", - считает он.

Вскоре после объявления о новых санкциях США в МИД России был вызван американский посол Джон Салливан, с которым, как рассказала Захарова, прошел "тяжелый разговор". После встречи дипломат без комментариев покинул министерство и уехал не от главного выхода, как это заведено, а с боковой стороны здания. И только впоследствии посол сделал официальное заявление, в котором объявил, что встреча, несмотря ни на что, была уважительной и профессиональной, и США "продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений".

Между тем

МИД Польши после новостей из США вызвал посла России Сергея Андреева, а затем объявил трех дипломатов РФ персонами нон грата. Кроме того, посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в четверг МИД Великобритании.