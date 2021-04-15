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15.04.2021 23:10
Рубрика: Власть

Холодный ветер с Атлантики

МИД России: Ответ на санкции США и высылку российских дипломатов будет проработан и неотвратим
Текст: Диана Ковалева Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 82(8433)
Всего через пару дней после телефонного разговора президентов России и США, дававшего надежду на завершение очередной острой фазы в двусторонних отношениях, американская сторона сделала все, чтобы задушить эти надежды в самом зародыше. Вашингтон объявил о масштабном пакете новых санкций против России. Основанием для них послужили очередные бездоказательные домыслы о вмешательстве в американские выборы, которые в Москве неоднократно опровергали.
Белый дом меняет хозяев, но не настрой на конфронтацию и охлаждение в диалоге с Россией. Фото: EPA Белый дом меняет хозяев, но не настрой на конфронтацию и охлаждение в диалоге с Россией. Фото: EPA
Белый дом меняет хозяев, но не настрой на конфронтацию и охлаждение в диалоге с Россией. Фото: EPA

В рамках указа, подписанного президентом США Джо Байденом, американский минфин запретил своим компаниям приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные после 14 июня 2021 года ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином России. Кроме того, рестрикции коснулись 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы. Еще восемь физических лиц и организаций из списка связаны с Крымом - среди них, в том числе, члены правительства региона. Кроме того, в Вашингтоне приписали Службе внешней разведки (СВР) России ответственность за кибератаку на американские госведомства и другие организации, которая произошла в марте 2020 года через программное обеспечение от компании SolarWinds. В пресс-бюро СВР назвали это "малоинтересным бредом".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ

Администрация Байдена продолжила заложенный его предшественниками курс на разрушение каналов связи между двумя странами: объявлено о высылке десятерых сотрудников дипмиссии России в Вашингтоне.

В середине марта Байден в телеинтервью сделал оскорбительные заявления в адрес России и ее президента, после чего в Москву для консультаций был приглашен российский посол в США Анатолий Антонов. Сроки его возможного возвращения до сих пор не названы. В Москве связывали их с перспективами двустороннего диалога.

Ожидается, что Байден выступит с заявлением о России, но в целом все понятно и без слов. Ранее в Белом доме свои метания пояснили тем, что "США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией", но, как и обещали, будут и публично, и по частным каналам продолжать свои нападки на Москву. Иными словами, Байден планирует гнуть провалившуюся линию Барака Обамы, также пытавшегося одновременно сотрудничать и "наказывать" Россию.

Москва пообещала в ближайшее время дать ответ на резкие решения Вашингтона, которые совсем уж неожиданностью не стали - слухи о грядущих антироссийских санкциях заранее утекли в прессу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что "действует принцип взаимности в этом деле, взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив: "Наш ответ неотвратим, он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой". Она напомнила, что еще пару дней назад Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в нормализации отношений с Москвой и проведении личной встречи. Но, "судя по тому, что сегодня наворотила" американская администрация, настрой совершенно противоположный. "Такой курс, подчеркивали неоднократно, не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбу мира", - сказала дипломат.

По ее словам, действия США не только наносят ущерб отношениям с Москвой, но и ставят под сомнение как целесообразность использования американского доллара в качестве валюты платежа, так и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов. "Мы прекрасно понимаем также, что Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут

"Новые американские санкции, безосновательные по сути и от этого бессмысленные по форме, если чем-то и отличаются от предыдущих антироссийских акций США, так это моментом их введения", - написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook, предположив, что "смысл комбинации Вашингтона в том, чтобы заставить Россию принять предложение о встрече двух президентов именно в условиях максимально жесткого давления на Россию". "Это крайне циничная игра, агрессивная по отношению к России и опасная для всего мира", - считает он.

Вскоре после объявления о новых санкциях США в МИД России был вызван американский посол Джон Салливан, с которым, как рассказала Захарова, прошел "тяжелый разговор". После встречи дипломат без комментариев покинул министерство и уехал не от главного выхода, как это заведено, а с боковой стороны здания. И только впоследствии посол сделал официальное заявление, в котором объявил, что встреча, несмотря ни на что, была уважительной и профессиональной, и США "продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений".

Между тем

МИД Польши после новостей из США вызвал посла России Сергея Андреева, а затем объявил трех дипломатов РФ персонами нон грата. Кроме того, посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в четверг МИД Великобритании.

Минфин и Банк России отреагировали на новые санкции США

Текст: Роман Маркелов
Минфин будет внимательно следить за ситуацией на рынке российского госдолга после запрета финансовым учреждениям США участвовать с 14 июня в первичных размещениях рублевого и валютного госдолга России. Впоследствии министерство прекратит доразмещать облигации федерального займа (ОФЗ), выпуски которых были зарегистрированы раньше этой даты, говорится в сообщении ведомства.
В ближайшие недели минфин, прежде чем размещать гособлигации, будет внимательно изучать настроения рынка. Фото: РИА Новости

Для укрепления стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, отмечают в Минфине. При этом значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения, указали в ведомстве.

Фото: РИА Новости
Захарова: Об ответе РФ на санкции США станет известно в ближайшее время

Чтобы минимизировать риски вынужденных продаж российского госдолга со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов, размещение гособлигаций после 14 июня будет производиться через эмиссию новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты, также сообщили в Минфине.

"Объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 млрд рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году. Снижение заимствований до уровня, соответствующего структурному первичному дефициту федерального бюджета в размере около 0,5% ВВП, положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией", - подчеркнули в ведомстве.

Банк России также отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения санкций на российский госдолг, подчеркнули в ЦБ. В регуляторе отметили, что доля иностранных инвесторов в общем объеме госдолга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - сообщили в Банке России. Также в ЦБ отметили, что при необходимости готовы задействовать имеющиеся в распоряжении регулятора инструменты для сохранения финансовой стабильности.

Ранее в четверг президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они направлены против 16 организаций и 16 физлиц. Кроме того, Вашингтон высылает десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Наконец, федеральное казначейство США издало директиву, запрещающую американским финансовым институтам участвовать на первичном рынке рублевых или валютных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином РФ. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении российского госдолга.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев о новых санкциях США: Это крайне циничная игра

Рестрикции Вашингтона против суверенного долга России являются относительно мягким вариантом ужесточения санкционной политики и усложнят жизнь американским финансовым организациям, следует из комментариев опрошенных "Российской газетой" аналитиков. Кроме того, санкции не распространяются на вторичный рынок российского госдолга и не ограничивают их оборот.

Курс российской валюты, упавший утром в четверг ниже 77,5 рубля за доллар на сообщениях о введении новых санкций, начал расти после их конкретизации. По состоянию на 16.50 мск, доллар стоил уже около 76,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

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