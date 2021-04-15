Захарова: США поставили под сомнение целесообразность применения доллара

"Естественно, все это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов", - сказала Захарова во время брифинга.

Ранее сегодня Вашингтон объявил о высылке 10 российских дипломатов в рамках пакета новых санкций против России. Свои действия американские власти обосновали тем, что РФ якобы вмешивалась в местные выборы. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.