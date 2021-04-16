"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет

Компания "Аэрофлот" намерена увеличить число рейсов в Каир почти в два раза и заменить самолеты на более вместительные. Так авиаперевозчик планирует компенсировать часть потерь на турецком направлении.

Как сообщил РБК гендиректор группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панков, с 26 апреля компания увеличит количество рейсов и их емкость за счет более вместительных самолетов.

Сейчас компания выполняет рейсы из Москвы в Каир шесть раз в неделю. Для этого используются Airbus A321. Вместимость такого самолета - от 170 до 183 человек в зависимости от компоновки.