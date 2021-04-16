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16.04.2021 09:11
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет

Текст: Иван Черноусов

Компания "Аэрофлот" намерена увеличить число рейсов в Каир почти в два раза и заменить самолеты на более вместительные. Так авиаперевозчик планирует компенсировать часть потерь на турецком направлении.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как сообщил РБК гендиректор группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панков, с 26 апреля компания увеличит количество рейсов и их емкость за счет более вместительных самолетов.

Сейчас компания выполняет рейсы из Москвы в Каир шесть раз в неделю. Для этого используются Airbus A321. Вместимость такого самолета - от 170 до 183 человек в зависимости от компоновки.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

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