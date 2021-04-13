Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию

"В соответствии с решением оперативного штаба <...> о приостановлении с 00:00 15 апреля 2021 года до 23:59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между РФ и Турцией, прошу направлять <...> следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты РФ и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам", - цитирует ТАСС текст телеграммы.

Документ подписан заместителем руководителя Росавиации Георгием Бахаревым.

Ранее оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение с Турцией и приостановил авиасообщение с Танзанией с 15 апреля до 1 июня.