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16.04.2021 12:11
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил последствия санкций для экономики

Текст: Елена Березина
Санкции - это еще один шаг, чтобы "отрубить" Россию от глобальных рынков капитала, считает Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН):
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы давно уже, вместо того, чтобы привлекать иностранные деньги в инвестиции, для ускорения своего роста, стали глобальным нетто-экспортером капитала, гасим старые долги, новых внешних инвестиций привлекаем все меньше.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Для инвесторов стали выше "риски на Россию". Мы стали на один шаг ближе к всеобъемлющим финансовым санкциям (полный запрет на финансовые вложения в российские активы, отключение от SWIFT, международных карточных систем).

Нам могут снизить международный кредитный рейтинг, вырастет цена капитала. Ссудный процент у нас и без того слишком высок. Может последовать постепенное исключение российских ценных бумаг из международных индексов. Нерезиденты будут уходить и из других частей российского финансового рынка - их там много.

Что еще? Конечно, давление на рубль. Уход иностранцев с рынка - это всегда конвертация рублей в валюту. Больше спроса на доллары и евро - меньше на рубль, ниже курс рубля. "Антисанкции" - а они непременно будут - это всегда новые ограничения для нас, "чрезвычайка" на финансовом рынке, то, что вне нормы. Регулирования в финансовом секторе России и так слишком много.

А в чем позитив? Мы еще раз задумаемся о том, за счет каких внутренних источников расти экономике, если внешние - "отрубают". У нас сверхпозитивный торговый баланс, валюта исправно поступает внутрь России, правда, избыточны резервы.

Может быть, история с санкциями подтолкнет власти к тому, чтобы создать как можно больше стимулов для внутренних инвестиций и распаковать часть резервов для вложений внутри России, а не вовне, как это происходит, когда их преимущественная часть держится в валюте и в иностранных ценных бумагах.

Фото: EPA
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Но радоваться этому не будем. Финансовые войны приносят огромный ущерб. И они - надолго. Они могут вызывать кризисы и стагнацию. Риски всегда вредят инвестициям. Нам очень нужны годы и годы спокойствия в России, чтобы начать восстанавливать численность населения и резко, масштабно продвинуться в качестве жизни и технологической модернизации.

Вопрос сейчас не в том, как резко и с каким ущербом для США ответить (наши финансовые возможности в этом ограниченны), а как использовать санкции для активизации нашей экономики, ее финансового сектора (как это случилось у аграриев).

Экономика Макроэкономика Санкции и антисанкции

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