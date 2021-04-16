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16.04.2021 18:01
Рубрика: Экономика

Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками

Текст: Василий Кошкин

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал о личном опыте общения с телефонными мошенниками. По словам чиновника, преступники все чаще представляются сотрудниками силовых ведомств.

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"Последняя "фишка", так сказать, этих мошенников, то, что я на своем собственном примере ощутил… Последние разы я получаю звонки от неких лейтенантов или старших лейтенантов, которые представляются какими-то работниками, сотрудниками центрального управления либо МВД, либо еще какого правоохранительного органа. (прим. ред.)", - цитируют Чебескова РИА Новости.

Чиновник также рассказал, что стал объектом одной из самых популярных схем телефонного мошенничества: преступник представился сотрудником службы безопасности кредитной организации.

Чебесков также рассказал, что Минфин прорабатывает законодательные меры, которые помогут возвращать деньги людям, ставшим жертвами мошенников.

Ранее в Центробанке заявили, что объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около девяти миллиардов рублей.

По данным регулятора, две трети граждан, попавшихся на уловки мошенников, - экономически активное население, и только треть - пенсионеры.

Экономика Финансы Правительство Минфин

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