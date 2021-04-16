В Минфине рассказали о мерах по возврату денег жертвам мошенников

Министерство финансов прорабатывает законодательные меры, которые помогут возвращать деньги людям, ставшим жертвами мошенников. Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

По его словам, работа идет совместно со Счетной палатой.

"Одна из этих мер - это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет, чтобы мы могли эти деньги вернуть человеку. Сейчас такой вопрос прорабатывается, он, конечно, значительно ограничит и сдержит мошенников и позволит людям, в том числе и пенсионерам, пожилым людям, вернуть свои деньги", - заявил чиновник на конференции "Финансовая безопасность. Как защитить свои деньги от вездесущих мошенников?" (цитата по ТАСС).

Ранее первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев заявил, что объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около девяти миллиардов рублей.

По данным регулятора, две трети граждан, попавшихся на уловки мошенников, - экономически активное население, и только треть - пенсионеры.

Сейчас, согласно законодательству, банк имеет право не возвращать деньги клиенту, который сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания. При этом чаще всего жертвы мошенников добровольно выдают секретную информацию.