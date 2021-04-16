Косачев: О чем говорит предельно конкретный ответ России на санкции США

Все последние годы американцы строят свою политику обвинений в адрес России на умозрительных допущениях, где максимальной степенью уверенности является пресловутое highly likely (кибервзломы), а далее - по убывающей, вплоть до "низкой степени" (проплаченные талибы). Но ни в одном случае нет доказательств и ни в одном случае нет 100%-й достоверности умозаключений.

Отсюда - пресловутый же американский метод проб и ошибок, такое вот "ковровое бомбометание" санкциями. Наобум и в расчете на то, что рано или поздно удастся попасть в цель, после чего Россия дрогнет, застигнутая "на месте преступления", пропустит удар и запросит пощады.

Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ России на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется. Объяснения своим паранойям они могут искать где угодно, но по нашему адресу они их никогда не найдут, потому что их нет. А мы на 100% уверены в своей правоте, потому что мы знаем правду. И в ней наша сила.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.