Косачев: О чем говорит предельно конкретный ответ России на санкции США

Новости

В Техасе два человека убиты в перестрелке с полицией 21:38
В Госдуме оценили слова Псаки об изоляции России 21:29
В Италии запустили "бесковидный" поезд 21:28
Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг 21:08
Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае 20:47
Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят 20:17
"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 20:09
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 20:08
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 19:51
В Петербурге отменен перчаточный режим 19:38
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 19:35
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 19:30
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 19:22
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 19:18
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 19:15
В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна 19:07
Мэр Москвы в 2020 году заработал более 8 миллионов рублей 19:03
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 18:58
Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента 18:54
Медведев в 2020 году получил более 18 млн рублей дохода 18:40
Жители страны проголосуют за благоустройство территорий 18:31
Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги 18:24
КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией 18:08
Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками 18:01
Ученые предложили необычное средство от коронавируса 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 20:56
Рубрика: Власть

Косачев: О чем говорит предельно конкретный ответ России на санкции США

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Все последние годы американцы строят свою политику обвинений в адрес России на умозрительных допущениях, где максимальной степенью уверенности является пресловутое highly likely (кибервзломы), а далее - по убывающей, вплоть до "низкой степени" (проплаченные талибы). Но ни в одном случае нет доказательств и ни в одном случае нет 100%-й достоверности умозаключений.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Отсюда - пресловутый же американский метод проб и ошибок, такое вот "ковровое бомбометание" санкциями. Наобум и в расчете на то, что рано или поздно удастся попасть в цель, после чего Россия дрогнет, застигнутая "на месте преступления", пропустит удар и запросит пощады.

Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300

Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ России на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется. Объяснения своим паранойям они могут искать где угодно, но по нашему адресу они их никогда не найдут, потому что их нет. А мы на 100% уверены в своей правоте, потому что мы знаем правду. И в ней наша сила.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции Россия и США

Главное сегодня

Россия высылает пять польских дипломатов
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена