Кремль: Нарушений в Донбассе стало меньше, но успокаиваться рано

Нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины стало действительно меньше, но это не повод для успокоения и ослабления внимания к мониторингу ситуации. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их действительно меньше. Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее ВСУ возобновили обстрелы неподконтрольных территорий. В частности, сообщалось об отстреле окраин Донецка. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил озабоченность действиями Киева, перебрасывающего войска к линии соприкосновения. В свою очередь, Песков считает, что деэскалация на территории Украины может быть только, если власти страны откажутся от провокаций.