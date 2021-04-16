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16 апреля 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 16 апреля 2021 года № 103-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 16 апреля 2021 г.
Опубликован 16 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг) следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 5 слова "в возрасте 65 лет" заменить словами "в возрасте 60 лет";

2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Рекомендовать работодателям переводить работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.";

3) в пункте 17 слова "(А.В. Спиридонов)" заменить словами "(А.Е. Петухов)";

4) дополнить пунктом 191 следующего содержания:

"191. Рекомендовать гражданам:

воздержаться от туристических поездок в зарубежные страны;

обеспечить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности при посещении религиозных организаций и кладбищ.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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