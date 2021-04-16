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16.04.2021 19:18
Рубрика: Власть

Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 16 апреля на пресс-конференции, заявил, что доступ в Россию сотрудников Госдепартамента США и других американских ведомств будет лимитирован.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных сотрудников Госдепартамента и других ведомств США для работы в американских дипломатических представительствах в России", - сказал он.

Лавров добавил, что Москва предложит установить паритет, чтобы ежегодно из России в США и из США в Россию могли прибывать, например, по 10 таких сотрудников.

Ранее США заявили о высылке десяти российских дипломатов.

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