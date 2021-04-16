Футбольный клуб "Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС о проведении одного домашнего матча на нейтральном поле.

В пятницу в ходе заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза за необеспечение безопасности в домашнем матче против "Спартака" "Локомотив" был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле.

Позже "Локомотив" опубликовал официальное заявление, в котором заявил о том, что подаст апелляцию на это решение.

"Клуб не может согласиться с решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16 апреля. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки", - говорится в заявлении.

Помимо дисквалификации домашней арене за несоблюдение безопасности и появлении в судейской комнате посторонних лиц клуб также оштрафован на 300 тысяч рублей.