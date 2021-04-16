"Локомотив" проведет один матч на нейтральном поле по решению КДК РФС

Московский "Локомотив" по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза проведет один матч РПЛ на нейтральном поле.

Такое решение было принято по итогам матча "Локомотив" - "Спартак", завершившемся победой хозяев со счетом 2:0. После встречи появилось видео, на котором начальник "Локомотива", бывший арбитр Станислав Сухина заходит в судейскую комнату перед началом матча. Позже стало известно, что после матча туда же заходил и начальник "Спартака" Василий Козловцев.

Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый.