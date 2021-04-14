Начальник "Локомотива" прокомментировал инцидент перед матчем со "Спартаком"

Начальник "Локомотива" Станислав Сухина заявил, что в судейской на домашней арене "красно-зеленых" есть два помещения, и что инцидент перед дерби со "Спартаком" придуман.

На следующие сутки после матча, в котором хозяева одержали победу (2:0), "красно-белые" опубликовали на клубном сайте видеосюжет. В нем было показано появление Сухины в судейской комнате перед игрой, что запрещено по регламенту. "Спартак" обратился в КДК РФС с просьбой рассмотреть вопрос о квалификации действий представителя "железнодорожников" и привлечь его к ответственности, предусмотренной правилами.

"Никакого инцидента не было, все придумано. В судейской ничего не происходило, перед ней есть еще помещение, вот и все. Этот вопрос просто раздувают, а что дальше - это уже не ко мне", - приводит слова Сухины РИА Новости.

Добавим, что КДК РФС рассмотрит просьбу "Спартака" по действиям Сухины в пятницу.