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13.04.2021 17:39
Рубрика: Спорт

Повернул не туда

"Локомотив" могут наказать за появление начальника команды в судейской
Текст: Сергей Литвинов
Центральный матч 25-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (2:0), состоявшийся на прошлой неделе, стал одним из самых скандальных поединков нынешнего сезона.

Спустя всего сутки после встречи прогремели две истории: одна из них связана с голкипером "красно-зеленых" Маринато Гилерме, вторая - с начальником "Локомотива" Станиславом Сухиной. Обо всем по порядку.

По Гилерме ситуация следующая: сначала стало известно, что болельщики "Спартака" позволили себе оскорбительные выкрики в адрес вратаря. Но чуть позже в интернете появилось видео, на котором четко видно, как страж ворот "железнодорожников" провоцирует фанатов гостевой команды и показывает им неприличные жесты. Во всей этой истории будет разбираться КДК РФС.

Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива"

Теперь что касается Сухины. Спустя сутки после матча "Спартак" выложил видео, на котором видно, как начальник "Локомотива" заходил в судейскую перед матчем. "Красно-белые" обратились в КДК с требованием рассмотреть вопрос о квалификации действий Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц игры и привлечении его к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС.

Согласно статье 118 "Локомотиву" в теории могут засчитать поражение, хотя вероятность такого исхода крайне маловероятна. "Оказание прямого или косвенного воздействия на футболистов, официальных лиц матча с целью манипулирования результатом наказывается запретом на осуществление любой футбольной деятельности на срок от одного года до пяти лет и штрафом в 500 тысяч рублей", - говорится в статье. Поражение манипулировавшей команде могут засчитать только в том случае, если нарушение сопряжено с "реальной угрозой жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц".

КДК рассмотрит поведение Сухины, а также ситуацию вокруг Гилерме и фанатами "Спартака"

Что интересно - Сухину уже дисквалифицировали в нынешнем сезоне на четыре матча после игры с "Ахматом" (за появление в судейской и оскорбительное поведение). "Локомотиву" выставили штраф, а также один домашний поединок на нейтральном поле в другом городе условно и установили испытательный срок до конца чемпионата.

После матча "Спартак" остался недоволен судейством Кирилла Левникова. "Красно-белые" считают, что он мог назначить три пенальти в ворота "Локомотива", но не сделал этого даже после просмотра VAR.

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