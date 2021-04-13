Спустя всего сутки после встречи прогремели две истории: одна из них связана с голкипером "красно-зеленых" Маринато Гилерме, вторая - с начальником "Локомотива" Станиславом Сухиной. Обо всем по порядку.

По Гилерме ситуация следующая: сначала стало известно, что болельщики "Спартака" позволили себе оскорбительные выкрики в адрес вратаря. Но чуть позже в интернете появилось видео, на котором четко видно, как страж ворот "железнодорожников" провоцирует фанатов гостевой команды и показывает им неприличные жесты. Во всей этой истории будет разбираться КДК РФС.

Теперь что касается Сухины. Спустя сутки после матча "Спартак" выложил видео, на котором видно, как начальник "Локомотива" заходил в судейскую перед матчем. "Красно-белые" обратились в КДК с требованием рассмотреть вопрос о квалификации действий Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц игры и привлечении его к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС.

Согласно статье 118 "Локомотиву" в теории могут засчитать поражение, хотя вероятность такого исхода крайне маловероятна. "Оказание прямого или косвенного воздействия на футболистов, официальных лиц матча с целью манипулирования результатом наказывается запретом на осуществление любой футбольной деятельности на срок от одного года до пяти лет и штрафом в 500 тысяч рублей", - говорится в статье. Поражение манипулировавшей команде могут засчитать только в том случае, если нарушение сопряжено с "реальной угрозой жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц".

КДК рассмотрит поведение Сухины, а также ситуацию вокруг Гилерме и фанатами "Спартака"

Что интересно - Сухину уже дисквалифицировали в нынешнем сезоне на четыре матча после игры с "Ахматом" (за появление в судейской и оскорбительное поведение). "Локомотиву" выставили штраф, а также один домашний поединок на нейтральном поле в другом городе условно и установили испытательный срок до конца чемпионата.

После матча "Спартак" остался недоволен судейством Кирилла Левникова. "Красно-белые" считают, что он мог назначить три пенальти в ворота "Локомотива", но не сделал этого даже после просмотра VAR.