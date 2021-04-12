Опубликовано видео с жестами Гилерме в адрес фанатов "Спартака"

В интернете появилась видеозапись того, как вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме показывает оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Спартака" во время матча московских команд в 25-м туре чемпионата России по футболу.

Видеозапись опубликована в одном из микроблогов фанатов "красно-белых" в Twitter. Ранее ее наличие в интервью изданию "Спорт-Экпресс" подтвердил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

На данный момент известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пригласил представителей обоих клубов и самого Гилерме на заседание организации 13 апреля. В организации обещали изучить запись инцидента.

Встреча команд состоялась в воскресенье в Черкизово и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:0, а Гилерме стал одним из лучших игроков матча.