Опубликовано видео с жестами Гилерме в адрес фанатов "Спартака"

В интернете появилась видеозапись того, как вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме показывает оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Спартака" во время матча московских команд в 25-м туре чемпионата России по футболу.
Видеозапись опубликована в одном из микроблогов фанатов "красно-белых" в Twitter. Ранее ее наличие в интервью изданию "Спорт-Экпресс" подтвердил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
На данный момент известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пригласил представителей обоих клубов и самого Гилерме на заседание организации 13 апреля. В организации обещали изучить запись инцидента.
Встреча команд состоялась в воскресенье в Черкизово и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:0, а Гилерме стал одним из лучших игроков матча.
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.— Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021
Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP