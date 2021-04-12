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12.04.2021 12:55
Рубрика: Спорт

В РФС изучат скандирования фанатов "Спартака" в адрес Гилерме в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во вторник рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок фанатов "Спартака" в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме во время матча двух московских команд в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: РИА Новости
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"Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков "Спартака". Этот эпизод будет рассмотрен на заседании КДК во вторник", - цитирует РИА Новости офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина.

Встреча команд состоялась в воскресенье в Черкизово и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:0. В начале матча болельщики двух клубов устроили потасовку на трибунах.

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