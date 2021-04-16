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16.04.2021 09:34
Рубрика: Власть

МИД РФ: Отношения с Сербией развиваются в духе стратегического партнерства

Текст: Александр Борисов
В пятницу, 16 апреля, состоится рабочий визит главы МИД Сербии Николы Селаковича в Москву. Предусмотрены его переговоры с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, в рамках которых, в соответствии с заявлением наших дипломатов, планируется обсудить ключевые направления российско-сербского сотрудничества, пути реализации совместных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам балканской и общеевропейской тематики.
Глава МИД Сербии Никола Селакович. Фото: Пресс-служба МИД Сербии Глава МИД Сербии Никола Селакович. Фото: Пресс-служба МИД Сербии
Глава МИД Сербии Никола Селакович. Фото: Пресс-служба МИД Сербии

Сам Селакович накануне визита не скрывал, что одной из ключевых целей его пребывания в Москве является озвучивание официального приглашения Владимиру Путину от президента Сербии Александра Вучича посетить Белград.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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"Ожидаем визит президента России Владимира Путина в Сербию. Этот визит будет одной из обсуждаемых тем. Мы уверены, что он состоится в этом году", - указал сербский министр. Кроме того, он сообщил, что намерен обсудить в Москве и вопросы двустороннего экономического взаимодействия, а также ситуацию вокруг косовского урегулирования.

В МИД России констатируют, что отношения с Сербией развиваются в духе стратегического партнерства, в рамках равноправного и доверительного диалога. Дипломаты отмечают, что руководство этой страны в условиях весьма непростой ситуации в мире проводит сбалансированный курс на выстраивание взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами, включая Россию.

В Москве приветствуют неоднократно подтвержденную Белградом приверженность линии на сохранение военного нейтралитета: поддерживая контакты с НАТО, Сербия также развивает взаимодействие с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На Смоленской площади рассчитывают на дальнейшее уплотнение российско-сербского сотрудничества, отвечающего интересам народов двух стран, способствующего укреплению стабильности в Балканском регионе.

Между тем

Пресс-секретарь руководителя российского государства Дмитрий Песков разъяснил, что Владимир Путин отправится с визитом в Сербию тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация. "Президент очень дорожит нашими братскими и партнерскими отношениями", - заверил он.

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