Нарышкин: Санкции США - это вклад в разрушение международной стабильности

"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав, России и Соединенных Штатов Америки, во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности... Этот шаг - это вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - заявил Нарышкин.

Глава СВР обратил внимание на удивляющую непоследовательность в действиях администрации Соединенных Штатов Америки. "Посмотрите, неделю или полторы назад по инициативе администрации США состоялся разговор двух президентов. Вполне конструктивный, спокойный и ответственный. После этого - пакет санкций, и через сутки, или даже меньше, выступление президента Байдена с таким позитивным, я бы сказал, настроем. С настроем на деэскалацию обстановки вокруг взаимодействия двух наших стран. То есть явная непоследовательность", - подчеркнул Нарышкин.

Это, отметил директор Службы внешней разведки, является следствием внутренней конкуренции в самой администрации США. "Конечно, мы видим, что внутри администрации есть разные группы, три-четыре группы, которые конкурируют между собой. И такая непоследовательность объясняется, очевидно, этим. Это вызывает только сожаление", - заключил глава СВР России.

Он также прокомментировал обвинения, выдвинутые Белым домом в адрес СВР. "Дополнительно скажу, что конкуренция ведущих мировых разведывательных служб происходит в особых форматах и формах. Она имеет особую специфику, но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Предпринимаемые со стороны администрации США шаги, тот самый пакет санкций, - это признак нечестной конкуренции", - подытожил Сергей Нарышкин.