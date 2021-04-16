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16.04.2021 14:13
Рубрика: Власть

Нарышкин: Санкции США - это вклад в разрушение международной стабильности

Текст: Алексей Чуриков
Утвержденный администрацией Белого дома очередной пакет антироссийских санкций - недружественный и непродуманный шаг. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин по итогам заседания общественного совета проекта "Историческая память", состоявшегося в Российском историческом обществе.

"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав, России и Соединенных Штатов Америки, во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности... Этот шаг - это вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - заявил Нарышкин.

Фото: EPA-EFE/Andrew Harrer
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Глава СВР обратил внимание на удивляющую непоследовательность в действиях администрации Соединенных Штатов Америки. "Посмотрите, неделю или полторы назад по инициативе администрации США состоялся разговор двух президентов. Вполне конструктивный, спокойный и ответственный. После этого - пакет санкций, и через сутки, или даже меньше, выступление президента Байдена с таким позитивным, я бы сказал, настроем. С настроем на деэскалацию обстановки вокруг взаимодействия двух наших стран. То есть явная непоследовательность", - подчеркнул Нарышкин.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Это, отметил директор Службы внешней разведки, является следствием внутренней конкуренции в самой администрации США. "Конечно, мы видим, что внутри администрации есть разные группы, три-четыре группы, которые конкурируют между собой. И такая непоследовательность объясняется, очевидно, этим. Это вызывает только сожаление", - заключил глава СВР России.

Он также прокомментировал обвинения, выдвинутые Белым домом в адрес СВР. "Дополнительно скажу, что конкуренция ведущих мировых разведывательных служб происходит в особых форматах и формах. Она имеет особую специфику, но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Предпринимаемые со стороны администрации США шаги, тот самый пакет санкций, - это признак нечестной конкуренции", - подытожил Сергей Нарышкин.

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Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Служба внешней разведки (СВР) Санкции и антисанкции Россия и США

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