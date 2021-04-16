НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете

НАСА впервые использует для пилотируемого запуска на Международную космическую станцию многоразовый корабль и многоразовую первую ступень ракеты-носителя одновременно. Об этом на предстартовом брифинге рассказала руководитель программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс.

Корабль Crew Dragon стартует к МКС на ракете-носителе Falcon 9 в следующий четверг, 22 апреля. К полету готовятся Роберт Кимбро и Меган Макартур от НАСА, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

"В ходе финального анализа специалисты выявили отклонение в показателях, фиксируемых во время загрузки топлива в ракету, - приводит заявление Лудерс РИА Новости. - Это единственная проблема и мы надеемся решить ее до предстоящего старта".

Отметим, что Crew Dragon Resilience, прибывший на МКС в ноябре, покинет станцию 28 апреля. На Землю вернутся астронавты Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи.