Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

"Стыковка подтверждена - Crew Dragon прибыл на МКС", - указано в сообщении.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в понедельник с космодрома на мысе Канаверал. В составе экипажа Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Кстати, Crew Dragon пристыковался к станции накануне выхода наших космонавтов в открытый космос. Напомним: 18 ноября Рыжиков и Кудь-Сверчков должны почти шесть часов провести за бортом МКС и выполнить ряд важных работ. Для обоих это будет первый подобный опыт.

Нынешний пилотируемый старт - второй для американцев за последние девять лет, после того, как в 2011 году были прекращены полеты шаттлов. С тех пор, до мая 2020 года, астронавты доставлялись на МКС только российскими "Союзами".

Первый полет Crew Dragon , который прибыл на МКС в мае этого года, был чисто экспериментальным, когда проверяется все и вся. А вот нынешний уже, как говорят специалисты, эксплуатационный. Впервые в истории космонавтики частная кампания начала регулярные полеты с экипажем на космическую станцию.