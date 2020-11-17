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17.11.2020 07:46
Рубрика: В мире

Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом компания сообщила в Twitter.
Стыковка Crew Dragon с МКС. Фото: NASA TV / AFP Стыковка Crew Dragon с МКС. Фото: NASA TV / AFP
Стыковка Crew Dragon с МКС. Фото: NASA TV / AFP

"Стыковка подтверждена - Crew Dragon прибыл на МКС", - указано в сообщении.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в понедельник с космодрома на мысе Канаверал. В составе экипажа Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Фото: REUTERS
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Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Кстати, Crew Dragon пристыковался к станции накануне выхода наших космонавтов в открытый космос. Напомним: 18 ноября Рыжиков и Кудь-Сверчков должны почти шесть часов провести за бортом МКС и выполнить ряд важных работ. Для обоих это будет первый подобный опыт.

Нынешний пилотируемый старт - второй для американцев за последние девять лет, после того, как в 2011 году были прекращены полеты шаттлов. С тех пор, до мая 2020 года, астронавты доставлялись на МКС только российскими "Союзами".

Первый полет Crew Dragon , который прибыл на МКС в мае этого года, был чисто экспериментальным, когда проверяется все и вся. А вот нынешний уже, как говорят специалисты, эксплуатационный. Впервые в истории космонавтики частная кампания начала регулярные полеты с экипажем на космическую станцию.

В мире США Общество Космос

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