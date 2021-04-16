Новак заявил о возможности ограничений на экспорт нефтепродуктов

В правительстве обсуждают вопрос о введении ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов. В Минэнерго считают, что подобные меры можно ввести лишь на определенный срок, заявил вице-премьер Александр Новак.

"В ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу. В принципе, чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством", - цитирует Новака ТАСС.

По данным Росстата, за неделю с 5 по 12 апреля средние розничные цены на бензин выросли на 5 копеек (до 47,61 рубля за литр). Стоимость дизельного топлива увеличилась на 4 копейки (до 49,53 рубля за литр).

Рост цен на бензин отмечен в 43 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Якутске - на 0,6%. Снижение зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,4%, в Севастополе и Симферополе - на 0,1%.

Ранее в Минэнерго рассказали о мерах, которые помогут стабилизировать цены на АЗС в пределах инфляции и сдерживать рост стоимости топлива в опте. В частности, был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов, а плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 миллиона тонн исключит возможность дефицита бензина на внутреннем рынке.

Кроме того, Минэнерго совместно с Минфином работают над корректировкой демпферного механизма в сторону увеличения выплат по нему, что в итоге должно сдержать повышение цен. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.