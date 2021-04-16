Новый электромобиль Geely можно будет подзаряжать за 5 минут

Настоящую революцию на автомобильном рынке начинает корпорация Geely. Накануне компания в Китае представила первый в мире серийный электрокар в кузове шутинг-брейк - Zeekr 001.

Многие из его характеристик могут впечатлить даже обладателей машин ведущих брендов и понятно, что новинка составит конкуренцию не только китайским стартапам Nio и Xpeng, но и Tesla. Однако самая впечатляющая, на наш взгляд, цифра касается времени подзарядки машины. Уже в скором времени под брендом Zeekr в Китае развернется целая сеть высокоскоростных зарядных устройств мощностью до 360 кВт⋅ч. И чтобы увеличить дальность пробега машины на 120 км, потребуется… всего 5 минут. Причем пользователям Zeekr (их неслучайно называют пользователями, а не владельцами) предложат просто подъехать к станции, подключить кабель в порт и начать зарядку, при этом деньги за эту процедуру могут быть списаны автоматически с их карты - достаточно лишь зарегистрироваться в системе. Кстати, сверхбыстрая зарядка понадобится явно не всем - с полной батареей машина должна проехать до 700 км пути.

Приведем и остальные цифры. Габариты автомобиля - 4970 x 1999 x 1560 мм при колесной базе 3005 мм. Объем багажного отсека - 2144 литра. На каждой из осей будет стоять по электрическому мотору суммарной мощностью 544 л.с. и общим крутящим моментом более 700 Нм. Такие параметры силовой установки позволяют машине разгоняться до 200 км/ч, причем до первой сотни на этой уйдет всего 3,8 секунды. Примечательно, что если на этой скорости пилот начнет тормозить, ему потребуется только 34 метра. Подумали в Geely и о тех, кто вздумает выехать на своем Zeekr 001 на проселочную дорогу - пневматическая подвеска способна автоматически регулировать клиренс в пределах от 117 мм до 205 мм.

"Бренд Zeekr призван добиться успеха в сегменте электромобилей премиум-класса. У нас есть лучшие ресурсы автомобильной компании, в том числе налаженная цепочка поставок и обширная производственная зона, готовая начать выпуск автомобилей. Мы также извлекаем выгоду из технологического мышления, которое движет нас вперед. Мы готовы дать потребителям лучший опыт работы с электромобилем", - сказал гендиректор Zeekr Technology Ань Цунхуэй

Первый Zeekr выйдет на рынок Китая уже в октябре. А в следующем году он появится на некоторых неназванных зарубежных рынках. По всей видимости, в первую очередь - в Северной Европе, где электромобили уже становятся привычным видом транспорта.