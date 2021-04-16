Один из лучших Android-смартфонов. В Россию пришел мощный и дешевый Xiaomi

Один из лучших Android-смартфонов. В Россию пришел новый дешевый XiaomiКомпания Xiaomi официально объявила о начале продаж в России смартфона Poco X3 Pro, который может побороться за первое место в номинации "бюджетный хит года" с Samsung Galaxy A52.

Фото: Xiaomi

Аппарат стоимостью от 21990 рублей оснащается процессором Snapdragon 860, памятью в конфигурации 6/128 и 8/256 Гб (LPDDR4X и UFS 3.1), а также 6,67-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц с динамической подстройкой, аккумулятором на 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт через USB-C.

Poco X3 Pro оснащен основной камерой на 48 Мп, а также ультраширокоугольным сенсором, макромодулем и датчиком глубины. Поддерживается ночной режим, включая съемку на "ультраширик" и запись видео в разрешении 4K с частотой 30 к/с.

За распознавание пользователя отвечает сканер на боковой грани, предусмотрен модуль NFC, имеются встроенные стереодинамики и разъем для наушников. Смартфон работает под управлением MIUI 12.

Один из его главных конкурентов, Samsung Galaxy A52, оснащен процессором Snapdragon 720G, а его экран поддерживает максимальную частоту обновления 90 Гц. Также он оборудован менее емким аккумулятором - 4500 мАч. В остальном их характеристики схожи, при этом южнокореец может похвастаться четырьмя годами гарантированных обновлений прошивки. Стоимость Galaxy A52 в официальном магазине - 27 тысяч рублей.