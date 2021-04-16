Песков оценил отношения России и Турции

Между Москвой и Анкарой отношения не охладились. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы по ограничению полетов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму никак не связана с двусторонними отношениями", - заверил Песков.

"Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции", - напомнил пресс-секретарь президента.

"Конечно же, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", - сказал Песков.

На вопрос, идет ли речь об охлаждении отношений, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.