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14.04.2021 11:14
Рубрика: Власть

Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Решение российских властей приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией очевидно не имеет иной подоплеки, кроме противоэпидемиологической, - тревожная статистика хорошо известна и говорит сама за себя. Но и разочарование и огорчение граждан, планировавших отпуск в этих странах, разумеется, абсолютно понятно. Обязанность властей в этой ситуации - сделать всё, чтобы смягчить негативные последствия и предложить на выбор альтернативы - от компенсаций до других маршрутов, не угрожающих здоровью людей.

На фоне происходящего задался вчера в этой ленте другим вопросом, меня давно занимающим. Резкое обострение эпидемиологической ситуации в Турции совпало по времени с очередным демонстративным отказом турецкого лидера признать воссоединение Крыма с Россией. Но на этот раз позиция была озвучена президенту Украины Зеленскому и в условиях роста напряженности на Юго-Востоке и вокруг Крыма, когда цена каждому слову и каждому делу высока и может иметь трагические последствия.

Фото: Reuters
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Так вот, мой вопрос, безотносительно к нынешнему запрету на авиасообщение, заключался в том, а есть ли место в нашей реакции на подобного рода недружественные высказывания не только для российских властей, но и для гражданского общества? Воспринимают ли россияне и себя самих, и два с половиной миллиона своих сограждан, живущих в Крыму и Севастополе, как единую нацию, которая это единство должна проявлять не только через "Крым наш", но и через активную позицию поддержки сограждан, особенно когда часть из них оказалась в непростой ситуации циничного внешнего давления, и отрицания такого давления на деле, а не только на словах?

Вопрос был именно в этом, но реакция многих меня удивила. Удивила тем, что вопрос остался незамеченным, а значит - и без ответа. Критики по принципу "сама придумала - сама обиделась" бросились обсуждать приписанную мне позицию, что дескать "граждане обязаны поддержать власть в запрете по политическим причинам на поездки в Турцию".

Я такую позицию не высказывал (ссылка ниже) и я ее абсолютно не разделяю.

Во-первых, запрета по политическим причинам не было, он исключительно противоэпидемиологический, и он единственно возможный с точки зрения обеспечения безопасности и здоровья российских граждан.

Во-вторых, обязанность именно властей выстраивать межгосударственные отношения с другими странами, в том числе когда Россия сталкивается с недружественными действиями, и такую обязанность не следует перекладывать на граждан.

В-третьих, я против того, чтобы граждан принуждали к какому-то выбору их гражданской позиции, в турецком контексте или в любом другом. Гражданская позиция - суверенное право каждого гражданина России, вне всякого сомнения.

Фото: Getty Images
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И главное. Не получив ответа на вчерашний вопрос, озвучиваю свою гражданскую позицию. Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор. Выбор в соответствии с моим пониманием гражданского патриотизма и солидарности с соотечественниками, с гражданами моей страны, если они подвергаются дискриминации.

И такой выбор я для себя лично сделал уже давно. Разумеется, никому не навязываю. Выбор, вне всякого сомнения, должен быть у каждого. А там как совесть подскажет.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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