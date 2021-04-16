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16.04.2021 17:44
Рубрика: Власть

Помощник президента России изложил послу США ответные меры на санкции

Помощник президента России Юрий Ушаков принял посла США в Москве Джона Салливана и изложил ему меры, принятые Россией в ответ на новые санкции США.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Песков: Путин обсудил ответ на санкции США

"В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России ", - передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, что днем ранее президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении РФ. Введенные ограничения коснулись как организация и так и физлиц. Кроме того, из США вышлют десять российских дипломатов. Российские власти предупредила о введении ответных санкций.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США Санкции и антисанкции

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