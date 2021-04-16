Прокуратура потребовала для экс-офицера ФСБ Черкалина 11 лет колонии

Гособвинение запросило 11 лет лишения свободы бывшему офицеру ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении взяток.

В ходе прений в Московском гарнизонном военном суде прокурор, поддерживающий государственное обвинение, также предложил оштрафовать подсудимого на 34 миллиона рублей.

Прокурор просил суд вынести обвинительный приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, признав его виновным в получении 850 тысяч долларов в качестве взятки. Кроме того, ему инкриминируется мошенничество на 500 миллионов рублей.

В ходе судебного процесса Черкалин согласился выплатить потерпевшим компенсацию в 600 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма исков к нему возросла до 19,5 миллиарда рублей.

Черкалин признался в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и заключил сделку со следствием. По словам прокурора, Черкалин полностью выполнил условия сделки со следствием и сообщил правоохранителям о преступлении его руководителя Дмитрия Фролова, а также еще о трех преступлениях, к которым причастны сотрудники ФСБ.

Всего по делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей.